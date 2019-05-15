Мюнхен, Германия, 15 мая, 2019, 09:17 — ИА Регнум. 14 мая в Баварии (Германия) начался суд по делу о педофилии. 67-летнего жителя Мюнхена обвиняют в 103 случаях сексуального насилия над малолетними мальчиками из Таиланда, пишет газета Der Bild.

Uq.edu.au Фемида

По данным следствия, преступления происходили в отелях Таиланда, в деревне супруги обвиняемого и в его мюнхенской квартире — как минимум четыре жертвы были вывезены в Баварию. Самым младшим из них было 8 лет. В квартире обвиняемого полиция обнаружила тысячи материалов с детской порнографией, в том числе видео общей продолжительностью 12 часов, на котором присутствует он сам.

Как полагает прокуратура, растлением детей мужчина занимался на протяжении 30 лет. Обвиняемый частично признал свою вину, частично ссылается на пробелы в памяти. Слушания в суде проходят за закрытыми от публики дверями.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая на западе Германии в городе Люгде полиция опубликовала отчет о предполагаемой деятельности банды педофилов, жертвами которой стали более 40 несовершеннолетних. Их принуждали к участию в съемках порнографии.