Россия и США по-разному видят решение украинской проблемы — Помпео
Вашингтон, 15 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Власти России и США сохраняют разное видение украинской проблемы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео по итогам визита в Сочи, сказано в стенограмме выступления, опубликованной 15 мая на официальном сайте Госдепартамента США.
«Есть моменты, где мы имеем очень разные подходы. Вы вспомнили об Украине. Мы имеем отличные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос», — заявил чиновник.
Он добавил, что улучшение российско-американских отношений возможно после того, как будут решены вопросы, общие для двух стран, а также будет достигнут прогресс «в разблокировке некоторых сложных проблем, которые стоят перед нами».
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Майком Помпео, чтобы обсудить итоги его визита в Сочи.
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