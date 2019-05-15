Вашингтон, 15 мая, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Власти России и США сохраняют разное видение украинской проблемы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео по итогам визита в Сочи, сказано в стенограмме выступления, опубликованной 15 мая на официальном сайте Госдепартамента США.

Kremlin.ru Майк Помпео на встрече с Владимиром Путиным. Сочи. 2019

«Есть моменты, где мы имеем очень разные подходы. Вы вспомнили об Украине. Мы имеем отличные взгляды на то, как должен продвигаться украинский вопрос», — заявил чиновник.

Он добавил, что улучшение российско-американских отношений возможно после того, как будут решены вопросы, общие для двух стран, а также будет достигнут прогресс «в разблокировке некоторых сложных проблем, которые стоят перед нами».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен встретиться с Майком Помпео, чтобы обсудить итоги его визита в Сочи.

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