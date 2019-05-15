Москва, 15 мая, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Российский автомобильный рынок в апреле 2019 года поднялся на пятое место в Европе. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Laitr Keiows Стоянка поддержанных автомобилей

По данным агентства, лидером авторынка среди европейских стран опять стала Германия. В апреле на немецком авторынке было продано 310 715 машин. Таким образом, продажи автомобилей в Германии упали на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

На втором месте — Франция. Продажи машин на её рынке составили 188 197 единиц. Здесь наблюдается рост продаж на 0,4%. Тройку лидеров замыкает Италия, чьи автодилеры продали 174 412 автомобилей (+1,5%).

Далее идет Великобритания, где в апреле было продано 158 477 машин (-5,6%).

Российский авторынок занял пятое место с результатом 137 тыс. проданных авто (без учета малотоннажных грузовых автомобилей).

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