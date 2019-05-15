Грозный, 15 мая, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил наградное оружие. Ему вручили именной пистолет Федеральной службы охраны РФ. Ведомственная награда была передана 14 мая в ходе торжественной церемонии открытия нового здания Центра специальной связи и информации ФСО России в Чеченской Республике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Передал ее от имени директора ФСО РФ Дмитрия Кочнева заместитель директора — руководитель Службы специальной связи и информации ФСО РФ, генерал-полковник Владимир Белановский.

«В ходе встречи Владимир Валерьевич вручил мне именной пистолет «Беретта», подаренный директором ФСО РФ Дмитрием Кочневым», — написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В свою очередь, глава Чечни отметил профессионализм начальника ЦССИ ФСО РФ по ЧР Игоря Павленко, благодаря работе которого органы государственной власти республики обеспечены стабильной специальной связью.

За добросовестную работу также были награждены медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» Александр Ходукин — начальник финансово-планового управления ФСО РФ и Александр Рябков — начальник управления спецсвязи и информации ФСО РФ в СКФО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

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Напомним, в 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров был отмечен высшей наградой военной полиции РФ — медалью «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка».