Вашингтон, 15 мая, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Сын президента Соединенных Штатов Дональд Трамп — младший даст показания комитету сената США по разведке, сообщает NBC со ссылкой на источник в окружении сына американского лидера.

Дональд Трамп — младший

По данным издания, Трамп — младший даст показания в середине июня в рамках расследования дела о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, в общих чертах доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» был опубликован в конце марта. Несмотря на трехлетнее расследование, доказательств влияния вмешательства России в избрание Трампа в Соединенных Штатах не представлено.

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