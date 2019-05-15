Калининград, 15 мая, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Пять краболовных судов может построить Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» в интересах компании «Феникс» (Петропавловск-Камчатский) в случае получения ею квот на добычу краба в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

padonak39 Судостроительный завод «Янтарь»

«По условиям соглашения, стороны выполнят поиск проекта краболовного судна с тем, чтобы в дальнейшем на калининградской верфи было построено до пяти единиц подобных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание соглашения стало возможным благодаря поправкам в федеральном законодательстве, относящимся к рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов в части совершенствования порядка распределения квот добычи краба, а также сложившимся партнёрским отношениям ПСЗ «Янтарь» с камчатскими рыбаками.

Напомним, калининградский завод стал первой российской верфью, возобновившей строительство рыболовецких судов после длительного перерыва. С 2016 года предприятие строит серию из трёх траулеров-сейнеров проекта SK-3101R для Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Петропавловск-Камчатский). Их передача заказчику должна состояться в текущем году.

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