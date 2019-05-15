Оренбург, 15 мая, 2019, 08:34 — ИА Регнум. В Оренбурге перед судом за злоупотребление полномочий предстанет генеральный директор фирмы, которая осуществляла строительство 17-этажного жилого многоквартирного дома по улице Березка. Предварительное расследование уголовного дела, где потерпевшими проходят 246 дольщиков, завершилось, сообщила корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

По версии следствия, застройщик, получив от дольщиков деньги от дольщиков, похитил денежные средства, перечислив их на расчетные счета фирм-однодневок по фиктивным договорам поставок строительных материалов. Кроме того, он заключил не менее восьми договоров на приобретение квартир для себя и своих знакомых в строящемся жилом комплексе (по ул. Березка) по заниженной стоимости. Разница между суммой, указанной в договорах, и рыночной стоимостью недвижимости превысила 89 миллионов рублей.

Строительство многоквартирного дома не было завершено в предусмотренные договором сроки. По данным полиции, гендиректор фирмы причинил существенный ущерб правам и законным интересам участников долевого строительства на сумму свыше 540 миллионов рублей. По уголовному делу признаны потерпевшими 246 участников долевого строительства, заявлено 171 исковое требование, сообщили в правоохранительных органах.

Стоит отметить, в Оренбуржье на протяжении последних лет проблема обманутых дольщиков не стоит так остро как в других субъектах РФ. В мае 2015 году минстрой области заявил, что в 2014 году удалось полностью решить проблемный вопрос в регионе. Если в 2006 году в Оренбургской области числились 602 обманутых дольщика, то в 2014 году — ни одного. На начало 2019 года на территории Оренбуржья значился один проблемный объект долевого строительства — девятиэтажный жилой дом в Бузулуке (застройщик ЗАО «Валера»).

В Управлении Роспотребнадзора по региону отмечают, что в последние пять лет динамика обращений по вопросам долевого строительства жилья остаётся стабильной. В 2018 году жалобы по вопросам нарушения прав участников долевого строительства поступили в отношении девяти строительных компаний.