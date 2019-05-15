Барнаул, 15 мая, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В Барнауле сегодня, 15 мая, открылся первый в России окружной центр по подготовке волонтеров к 75-летию Победы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, алтайский центр в числе восьми других (они откроются позднее) займётся разработкой методических пособий по подготовке добровольцев и их обучением, информированием о возможности стать волонтером, помощью во взаимодействии с органами государственной власти, работой по проекту «Международная команда волонтеров 75-летия Победы».

Altairegion22.ru Участники торжественного мероприятия, посвященного открытию окружного координационного центра Сибирского федерального округа по подготовке волонтеров к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

"Образовательная программа будет состоять из нескольких блоков. Первый — мы делаем на этот акцент — будет связан с историей Великой Отечественной войны. Здесь нашими партнёрами выступает Российское военное историческое общество, Российское историческое общество, Российский государственный гуманитарный университет. Кроме того, в этом блоке будет часть, связанная с восстановлением истории семьи: как это сделать, в какие архивы обратиться, как использовать сайт «Память народа» — всё это смогут узнать волонтёры.

Второй блок — образовательный — будет связан с особенностями волонтёрской деятельности, а третий — непосредственно с функцией, которую будет выполнять конкретный доброволец уже непосредственно», — отметила руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.

Altairegion22.ru Среди почетных гостей — ветеран Великой Отечественной войны Матрена Егоровна Андрейченко, дочь Алексея Скурлатова Нелли Куйрукова, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю аппарата Полномочного представителя Президента России в СФО Юрий Земский

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообещал со стороны органов власти, регионального правительства всестороннюю поддержку и внимание волонтерскому движению и всем проектам.

«Я убежден, что все наши силы, возможности будут использованы и позволят нам достойно выполнить эту миссию — скоординировать работу во всем Сибирском федеральном округе», — подчеркнул глава региона.

Напомним, проект «Победа в каждом из нас» нацелен на сохранение памяти о подвигах жителей Алтайского края во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Для этого волонтёры планируют проводить общественные акции и создавать медиапроекты, с помощью которых можно будет рассказать истории алтайских семей.

«Великая Победа остается символом национальной гордости России. В каждой семье есть своя летопись войны, свои герои. Проект задуман для того, чтобы сохранить семейные истории о подвигах наших близких», — напомнил координатор проекта «Победа в каждом из нас» Максим Банных.

Altairegion22.ru Окружной координационный центр СФО открылся в Барнауле благодаря активной позиции Алтайского регионального отделения движения «Волонтеры Победы»

Одним из знаковых событий торжественных мероприятий станет открытие в Барнауле исторической квест-комнаты виртуальной реальности «Сталинградская битва». В течение месяца жители и гости Алтайского края смогут примерить на себя роли защитников дома Павлова, которые во время Сталинградской битвы в течение 58 дней героически держали оборону здания. С 1 июня квест-комнату смогут посетить жители Бийска, а затем и участники молодежного форума «Алтай. Территория развития».

«Нет ничего невозможного! Всегда можно стать тем, кем хочешь, даже космонавтом», — такое напутствие дал молодым волонтерам Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы Максим Сураев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, историческая квест-комната виртуальной реальности «Сталинградская битва» запустила свою работу 2 февраля 2018 года во время Всероссийского слета «Послы Победы. Сталинград». В церемонии открытия принял участие Президент Российской Федерации Владимир Путин. За год историческая квест-комната помимо Волгограда посетила Республику Алтай, Омскую область, Москву и Московскую область, Республику Крым, Курганскую и Ленинградскую области. Всего участниками исторической квест-комнаты «Сталинградская битва» успели стать более 5 000 человек.