Киркук, Ирак, 15 мая, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Группа арабов ворвалась в деревню Палкана, расположенную в спорной иракской провинции Киркук, с целью вытеснения оттуда курдов. Об этом сообщает 14 мая BasNews со ссылкой на свои источники.

Kurdishstruggle Курдские Бойцы в Ираке

По их словам, вооруженные силы страны якобы поддержали нападающих, которых насчитывалось свыше сотни.

Напомним, политика арабизации региона проводилась правительством бывшего президента страны Саддама Хусейна, однако в 2003 году, после вторжения США, она прекратилась.