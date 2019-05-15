Киев, 15 мая, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Уходящий президент Украины Петр Порошенко, пытаясь удержаться у власти, превратился в «мертвого гуся», заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — за жизнь»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нет, весь я не уйду

«Цепляние (Порошенко) за власть, которое мы видим, когда раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мертвый гусь, возмущает не только нас», — цитирует депутата сайт партии.

По его словам, Порошенко возмущает также как минимум 73% граждан Украины, которые проголосовали на президентских выборах против него.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее нефракционный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов выразил мнение, что Порошенко подпишет указ о присвоении себе звания Героя Украины.

Такое заявление он сделал после того, как пока еще действующий президент присвоил 24 генеральских звания и дал звезду Героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку, а также вручил государственную награду Украины — орден князя Ярослава Мудрого главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру.

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