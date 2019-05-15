Москва, 15 мая, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Российский оператор сотовой связи Tele2 прекратил выдачу электроных сим-карт (eSim), причиной стала соответствующая просьба, поступившая из Минкомсвязи. Об этом 14 мая сообщили «Ведомости».

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Представители ведомства сообщили журналистам: двухнедельный эксперимент показал, что система работает, в целом отвечает требованиям безопасности, однако у специалистов Минкомсвязи всё же появились некоторые вопросы. Министерство планирует в течение месяца оценить все риски и устранить возможность возникновения «регуляторных проблем», которые появятся в случае полноценного запуска системы.

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Напомним, компания Tele2 начала предлагать своим клиентам перейти на электронные сим-карты 29 апреля 2019 года. Изначально подобную услугу стали оказывать пять офисов компании в Москве и Московской области.