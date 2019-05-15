Сеул, 15 мая, 2019, 08:03 — ИА Регнум. В Южной Корее увеличилось количество работающего населения, сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Согласно опубликованным данным, в апреле 2019 года количество работающего населения в стране увеличилось на 171 тыс. человек. Известно, что по состоянию на конец апреля в стране на рабочих местах трудятся 27 038 000 человек.

Известно, что количество работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 127 тыс. человек, образовательных услуг — на 55 тыс. человек, науки и техники — на 49 тыс. человек.

С другой стороны, в сфере оптовой и розничной торговли было уволено 7,6 тыс. человек, предоставления услуг — 53 тыс. человек, обрабатываемой промышленности — 52 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 лет и старше составил 60,8%, что на 0,1% меньше, чем в 2018 году. Уровень занятости людей в возрасте от 15 до 64 лет также сократился на 0,1%, до 66,5%.

В апреле этого года число безработных граждан увеличилось на 84 тыс. человек. Уровень безработицы также увеличился на 0,3%, до 4,4%.

Уровень безработицы среди молодежи (от 15 до 29 лет) увеличился на 0,8%, до 11,5%, что является самым высоким показателем с 2000 года.