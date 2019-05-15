Москва, 15 мая, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Три патента РФ на перспективные для применения в различных областях техники титановые сплавы получили материаловеды Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов (ВНИИНМ) им. академика А.А. Бочвара. Об этом сообщила пресс-служба института.

Титан

Одна из запатентованных технологий — высокотемпературный гафний содержащий сплав на основе титана. Он повышает термическую стабильность структуры, улучшает другие характеристика материала, что позволяет увеличить предел ползучести изделий и прочности при низких и средних температурах.

Также исследователи разработали технологию получения новых материалов на основе титана при помощи двойного электронно-лучевого переплава и технологию переработки слитка и изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава. Они позволят применять конечные изделия в аэрокосмической технике и в вакууме при температурах до 1000 °C.

«Обычно титановые сплавы заменяют сталь там, где необходимо уменьшить массу конструкции, и алюминий — при работе с повышенными температурами. Роль титана как конструкционного материала, основы высокопрочных сплавов для авиации и судостроения быстро возрастает. В этой связи разработка и исследование сплавов титана с улучшенными характеристиками будет продолжаться», — сообщил первый заместитель генерального директора АО «ВНИИНМ» Владислав Орлов.

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