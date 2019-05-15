Москва, 15 мая, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Главный нарколог министерства здравоохранения России Евгений Брюн приветствовал законопроект о создании в стране системы медвытрезвителей.

Цитата из к/ф «А поутру они проснулись». реж. Сергей Никоненко. 2003. Россия Вытрезвитель

«Это давно ожидаемое событие. Могу только приветствовать. Это необходимо, я думаю, что это спасёт не одну жизнь», — заявил RT Брюн.

По его словам, люди иногда попадают в трудные жизненные ситуации и иногда совершают ошибки, поэтому система вытрезвителей очень важна.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в Госдуму был внесен законопроект о возвращении системы медицинских вытрезвителей.

Предполагается, что в таких учреждениях будет оказываться помощь людям, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».