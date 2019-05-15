Москва, 15 мая, 2019, 07:47 — ИА Регнум. В Москве 15 мая ожидается облачная погода. Временами пройдёт небольшой дождь. Сегодняшний день станет последним дождливым днём на текущей неделе. По данным Гидрометцентра, как минимум до 21 мая осадков синоптики не прогнозируют. Однако облачная погода сохранится.

Солнце

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Сегодняшнюю погоду в столичном регионе определяет циклон над Поволжьем и связанные с ним атмосферные фронты. Днём температура воздуха прогреется до +20…+22 °С. Ночью столбики термометров опустят до +7…+9 °С. Северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с.

Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 750 мм ртутного столба.

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Как сообщало ИА REGNUM, самым тёплым днём в Москве с начала 2019 года стал день 7 мая. По данным синоптиков, в 14:00 столбик термометра на базовой метеостанции на ВДНХ поднялся до +24,8 °С.