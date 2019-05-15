Власти обвинили в разгильдяйстве, репутация РФ «под ударом»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 мая, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Медведев заявил о разгильдяйстве при выполнении поручений президента;
- Загрязнение трубопровода «Дружба» — удар по репутации страны;
- Украина начала против Китая антидемпинговое расследование;
- Арашукова могут лишить статуса сенатора;
- Закон о службе в российской армии иностранцев принят Госдумой.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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