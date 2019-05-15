Чита, 15 мая, 2019, 07:38 — ИА Регнум. Несмотря на сложную пожароопасную обстановку и апрельские массовые пожары, многие жители Забайкальского края проявили беспечность на майские праздники. Как сообщает региональное ГУ МЧС, об этом свидетельствуют итоги масштабных профилактических рейдов, в ходе которых поджигателям леса было выписано множество штрафов, сумма которых превысила 500 тысяч рублей.

Лесной пожар

В пример спасатели привели историю с ликвидацией пожара в районе села Тарбагатай Петровск-Забайкальского района.

«Оперативной группе удалось ликвидировать пожар и не допустить распространение огня в лесной массив. Тут же был установлен виновник пожара, который разжег костер, несмотря на категорический запрет. В результате резкого порыва ветра огонь распространился на сухую траву», — отмечают в МЧС.

Всего с начала пожароопасного периода органами надзорной деятельности в Забайкалье выявлено 137 лиц, виновных в возникновении природных пожаров, в том числе 12 человек, виновных в возникновении лесных пожаров, и 125 поджигателей сухой травы. К административной ответственности привлечено 119 граждан.

Напомним, 19 апреля 2019 года штормовой ветер и непотушенные палы привели к масштабным пожарам в Забайкальском крае. В огне сгорели более 20 тысяч сельскохозяйственных животных и птиц, уничтожено более 100 строений, пострадавшими признаны более 700 человек.