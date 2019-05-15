Владивосток, 15 мая, 2019, 07:48 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Приморья Владимир Хмелёв, комментируя критику премьер-министра Дмитрия Медведева за невыполненные указы президента, в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что неисполнение указов президента ничем не грозит региональным или муниципальным управленцам. Всё дело «в своих» чиновниках.

Оноре Домье. Чиновники. 1834

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«В России чиновников нередко подбирают и устраивают на работу по принципу личной преданности. Это касается управленцев и регионального, и муниципального уровней. Это порождает безответственность. И если для кого-то это «свой человек», то ни за какие грехи он наказан не будет. Даже за неисполнение указов президента», — поделился мнением депутат.

Парламентарий убеждён, что слова премьер-министра России Дмитрия Медведева о низком уровне дисциплины при исполнении части поручений президента страны Владимира Путина лишь подтверждают тезис о том, что в России никто не знает, к чему идти.

«Полагаю, что страну нужно развивать не указами, а системно. Для этого в Конституции должны быть сформулированы цели, к которым движется наша страна, а также идеология, с помощью которой цель достигается. Сейчас мы не видим таких целей. Если концептуально не определено главное, то никакие указы не помогут. Всё это как припарки больному или латание дыр в тонущем корабле», — считает Владимир Хмелёв.

Собеседник уверен, что если в обществе существуют разновекторные движения, то не может быть и адекватного спроса за несвоевременное исполнение порученной работы.

«Разве можно по всей строгости спросить у спицы за то, что не туда движется колесо?» — задаётся вопросом депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев подверг критике федеральные и региональные власти за затягивание и переносы сроков исполнения указов президента.

«Иногда это что-то вполне серьезное и объективное, иногда просто не успевают из-за разгильдяйства, по несколько раз переносят сроки», — заявил Дмитрий Медведев, отметив, что такого быть не должно.