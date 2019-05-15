Нью-Йорк, США, 15 мая, 2019, 07:32 — ИА Регнум. Картина французского импрессиониста Клода Моне ушла с молотка за рекордные $110,7 млн, передает немецкий канал n-tv.

Guberniya.info Аукцион

Работа Моне «Стога сена» была выставлена на торги аукционным домом Sotheby's в Нью-Йорке. Стартовая цена составила $55 млн, но за восемь минут борьбы желающих приобрести полотно цена выросла до $110,7 млн.

Таким образом, эта картина стала самым дорогим шедевром французских художников, когда-либо продававшимся с аукциона. В последний раз «Стога сена» выставляли на аукцион 33 года назад, тогда она была продана за $2,53 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $59,29 млн была продана картина Поля Сезанна «Кувшин и фрукты».