Лысьва, Пермский край, 15 мая, 2019, 07:26 — ИА Регнум. В Лысьве Пермского края утром 15 мая жители столкнулись с отсутствием воды и света в своих домах. Неработающие светофоры спровоцировали заторы на дорогах. Информация об этом появилась в соцсетях.

Винсент Ван Гог. Заводы. 1887

«Во всем городе нет электричества! Светофоры не работают! Большие пробки!» — оставил запись один из пользователей.

Впоследствии появился ответ городской администрации. Чиновники пояснили, что 15 мая в 07:20 местного времени (05:20 мск) произошла авария на входе в город электросетей. В результате город полностью остался без электричества. Одновременно произошло отключение водоснабжения, так как подъем воды осуществляется электронасосами. Эксплуатирующая организация «МРСК Урала» срочно произвела аварийное переключение. В 07:45 подачу электричества возобновили. В мэрии предупредили о возможных временных отключениях электричества в течение дня.

«На ПС 500 кВ «Калино», принадлежащей филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Урала, сегодня утром произошло технологическое нарушение, в результате которого были обесточены чуть более 5 тысяч потребителей ОАО «МРСК Урала», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОАО «МРСК Урала».