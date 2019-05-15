Москва, 15 мая, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Эксперты восстановили полную картину произошедшего на борту самолета Sukhoi Superjet-100, который загорелся после приземления в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета

По данным издания, спустя 15 минут после вылета в самолет ударила молния, после чего грозовая защита воздушного судна отключила генераторы. Затем самолет перешел на электроснабжение от аккумуляторных батарей и режим прямого управления полетом.

Отмечается, что пилотам SSJ-100 удалось выйти на посадку со второй попытки, однако они перелетели расчетную точку приземления. Источники сообщают, что воздушное судно долетело до середины взлетно-посадочной полосы, но все еще не коснулось ее колесами, тогда пилоты стали «прижимать» самолет к земле.

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Непосредственно перед приземлением экипаж резко увеличил режим работы двигателей, опустив нос. Именно такой маневр и привел к катастрофе, полагают специалисты. Передняя стойка шасси подбросила самолет вверх, началась серия отскоков от полосы. Задняя стойка продавила топливные баки, топливо начало вытекать, спровоцировав пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет компании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом Москва — Мурманск, экстренно вернулся в «Шереметьево» и совершил жесткую посадку. На воздушном судне возник пожар. В момент трагедии в самолете находились 78 человек, включая членов экипажа. 41 человек погиб.

На данный момент известно, что в самолёт попала молния, после чего из-за полученных воздушным судном повреждений капитан принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

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