Красноярск, 15 мая, 2019, 07:17 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 14 мая провела рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом, в ходе которой поблагодарила руководство региона и красноярцев за успешную подготовку к Универсиаде. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве, ссылаясь на информацию с официального сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Пресс-служба Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и Александр Усс

По словам Матвиенко, Универсиада стала крупным международным событием, для её проведения была создана необходимая инфраструктура.

«После Универсиады останется хорошее наследие для молодёжи и всех жителей края», — отметила спикер Совфеда.

Усс, в свою очередь, подчеркнул, что все 34 объекта, подготовленные к Универсиаде, очень хорошего качества.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На подготовку и проведение Студенческих игр потратили порядка 80 млрд рублей. Победу одержала сборная России, завоевавшая 112 наград.