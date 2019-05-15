Астана, 15 мая, 2019, 07:16 — ИА Регнум. Производство йодированной соли в Казахстане по итогам первого квартала 2019 года составило 68,7 тыс. тонн, что на 21,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 15 мая сообщает издание Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Соль

Более 97% производства соли в Казахстане обеспечили производители Кызыл-Ординской области. Отмечается, что производство соли стали наращивать в Джамбульской и Туркестанской областях.

По итогам первых двух месяцев 2019 года экспорт казахстанской соли увеличился на 33,4%, до 35,9 тыс. тонн. В январе-феврале объем реализации на внутреннем рынке уменьшился на 24,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года в Казахстане произвели 21,1 тыс. тонн, что на 14,4% больше, чем в январе 2018 года. Почти вся соль в республике производится на базе Жаксы-Кылышских соляных озёр Аральского комплекса в Кызыл-Ординской области.