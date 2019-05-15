Москва, 15 мая, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Торги по нефти 14 мая закрылись ростом. Цена на нефть марки сорта Brent повышалась до $71,66. Главным фактором повышения нефтяных котировок стали сообщения о нападениях на объекты нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К закрытию дня цена снизилась до $70,69. Рынок снижением отреагировал на отчет Американского института нефти (API). Согласно последним данным API, запасы сырой нефти в США за последнюю неделю резко увеличились на 8,63 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 0,567 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,17 млн баррелей.

Аналогичный отчет сегодня, 15 мая (17:30 по мск), представил минэнерго США. По прогнозам экспертов, ожидается увеличение запасов сырой нефти на 29 тыс. баррелей, запасы бензина сократились — на 439 тыс. баррелей, запасы дистиллятов — на 614 тыс. баррелей.

Утром 15 мая на торгах в Азии цена на нефть восстановилась на 0,24%, до $71,04. Общий настрой рынка сохраняется на дальнейшее повышение цен. Цена находится в диапазоне $69,35−72,65. Пока она из него не выйдет, сильных колебаний на рынке ожидать не стоит.

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