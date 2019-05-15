Москва, 15 мая, 2019, 07:07 — ИА Регнум. Торги по рублевым парам 14 мая закрылись снижением. Рубль подорожал к доллару США на 0,70%, до 64,97 руб., к евро — на 0,95%, до 72,75 руб., к фунту — на 1,13%, до 83,85 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

Поддержку российской валюте оказал нефтяной рынок. Цена на нефть сорта Brent повышалась выше $71 за баррель (+2,6%) на опасениях перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.

В целом рубль чувствует себя комфортно в диапазоне 64,90−65,50 руб. Обострение торговых противоречий между США и Китаем, обошло его стороной. В центре внимания участников рынка приближающийся налоговый период и три аукциона Минфина РФ.

Сегодня, 15 мая, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,25%. Техническая картина сохраняется на укрепление рубля до 64,45 руб. Падение ниже на данный момент маловероятно.

Стоит посмотреть, как рынок отреагирует на результаты аукционов. Если сегодняшние аукционы пройдут успешно и повысится индекс RGBI, то тогда можно будет рассматривать падение курса доллара до 64 руб.

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