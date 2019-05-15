Якутск, 15 мая, 2019, 07:12 — ИА Регнум. В 2018 году мэр Якутска Сардана Авксентьева заработала 13,5 млн рублей, а её супруг — 4 копейки, следует из декларации главы города. Сама Сардана Авксентьева рассказала, что её заработок составил 7,3 млн рублей, а остальное в задекларированной сумме — доход от продажи двухкомнатной квартиры в Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

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В собственности у мэра и её мужа находятся три земельных участка, два жилых дома в 32,8 и 204,9 кв. м и квартира (48,4 кв. м). Ещё одна квартира (37,6 кв. м) принадлежит Сардане Авксентьевой на правах индивидуальной собственности, а на её супруга записан автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

«Задекларировала по итогам 2018 года более 13 млн рублей, в том числе 5,7 млн рублей от продажи двухкомнатной квартиры в Якутске. Недвижимость тоже вся прежняя. Дом, в котором мы живём, куплен нами в ипотеку в 2012 году за 11 миллионов рублей. Не верьте слухам о коттедже за миллион долларов. И «Лексусов» у нас тоже никаких нет», — прокомментировала свою декларацию Сардана Авксентьева, пояснив, что её доход непосредственно от заработной платы и выплат при увольнении с прежней работы в прошлом году составил 7,3 млн рублей.

Объясняя отсутствие заработка у мужа, она пояснила, что с начала 2018 года он долго находился в очередном отпуске, затем помогал ей в предвыборной кампании и, будучи экономистом и финансистом, безвозмездно прорабатывал экономико-социальные вопросы, изучал показатели, данные, отчёты и иные документы как текущего характера, так и за прошлые периоды.

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«Мы с ним сразу решили, что он не должен получать заработную плату ни в мэрии, ни в городских предприятиях, не должен заниматься бизнесом, как-либо связанным с бюджетом города или с решением городских вопросов. Поэтому он все это время помогал мне безвозмездно. Только когда сошло напряжение первых месяцев, он смог спокойно вернуться к своей профессиональной деятельности», — отметила глава Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, доход экс-мэра Якутска, главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году составил 8,8 млн рублей, его жены — 39,5 млн. По сравнению с 2017 годом её заработок вырос на 15,5 млн рублей, Айсена Николаева — на 700 тыс. Главе Якутии принадлежит только гараж (совместная собственность с женой). Супруга главы республики Людмила Николаева задекларировала два нежилых помещения площадью 352 и 50,5 кв. м, а также автомобиль Lexus GX 460. Несовершеннолетний ребёнок главы республики помимо дома, земли и бани-гаража владеет также нежилым помещением площадью 157 кв. м.