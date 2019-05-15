Нижний Новгород, 15 мая, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Спустя пять лет после первого обращения жители одного из микрорайонов Нижнего Новгорода снова решили попытаться привлечь внимание властей к своей давней проблеме. Микрорайон со всех сторон окружен железнодорожными путями, что вынуждает жителей «часами простаивать в пробках перед закрытыми железнодорожными переездами для того, чтобы покинуть микрорайон или попасть обратно». От администрации Нижнего Новгорода жители 7-го микрорайона Сормово просят «найти возможность и в ближайшее время развести автомобильный и железнодорожный транспорт на въездах», выполнить ремонт покрытия переездов и подъездов к ним, чтобы увеличить оперативность их преодоления, а также расширить имеющиеся дороги, связывающие микрорайон Сормово с другими частями города. Микрорайон авторы обращения сравнили с «железнодорожным гетто». В первые часы после обнародования петиции ее подписали 250 человек, сбор подписей продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

14 мая Центр помощи автомобилистам обнародовал обращение, адресованное мэрии Нижнего Новгорода и составленное в поддержку жителей 7-го микрорайона Сормово, где проживают 25 тыс. человек, вынужденных ежедневно простаивать в пробках, так как «микрорайон со всех сторон окружён железнодорожными путями, и выехать из него можно только через три железнодорожных переезда» — с улиц Циолковского, Федосеенко, станции Починки. Сравнили микрорайон с «железнодорожным гетто».

"Возможностей въезда в микрорайон и выезда из него без пересечения железнодорожных путей не существует, а пропускная способность этих дорог слишком мала и не соответствует современной автодорожной ситуации. В итоге тысячи людей оказались ограничены в возможностях перемещения по городу как на личном, так и на общественном автотранспорте», — отмечается в обращении и добавляется, что на фоне этого продолжается выдача разрешений на строительство новых ЖК в микрорайоне, но при этом не принимается «никаких мер для увеличения пропускной способности дорог, ведущих в 7-й микрорайон Сормово».

От власти просят разместить в открытом доступе сведения об открытии — закрытии каждого переезда, сделать ремонт покрытия оных, чтобы «пассажирский и личный автотранспорт мог преодолевать железнодорожные пути быстрее», а также «расширить проезжие части уже существующих дорог, связывающих 7-й микрорайон Сормово с другими частями Нижнего Новгорода, для увеличения их пропускной способности».

Звучит также просьба найти возможность развести два вида транспорта, в том числе и за счёт строительства виадуков, путепроводов.

Инициатива уже вызвала интерес жителей, среди участников дискуссии немало сормовцев:

«Живу в 7-м микрорайоне Сормова и сама ежедневно стою в этих пробках!!!», «Реальная проблема, администрацию переселить в седьмой, и всё сразу решится», «Живу в той части и это огромная проблема района!», «Живу на Светлоярской, что на работу, что домой после, на переезде стою по часу, а то и больше, проехать невозможно…», «Надоело стоять в пробке!», «Задолбало это пробкостояние, автомобилей прибывает, а пропускная способность дорог не увеличивается», «Где наш обещанный в очередной раз виадук к 2020 году? Вот прошла половина 2019-го, даже начала нет. Новый губернатор — обещания старые. Такие же обманчивые?»

Напомним, это далеко не первая попытка жителей микрорайона обратить на свою проблему внимание властей. В 2014 году схожее обращение, в котором авторы просили о строительстве виадуков, было обнародовано на сайте «Российская общественная инициатива». Тогда жители просили «рассмотреть в срочном порядке вопрос о строительстве виадуков (путепроводов) через железнодорожные пути в местах указанных переездов». Прошло пять лет, а проблема всё та же.