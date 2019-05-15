«Железнодорожное гетто»: жители Нижнего Новгорода просят помощи у мэра
Нижний Новгород, 15 мая, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Спустя пять лет после первого обращения жители одного из микрорайонов Нижнего Новгорода снова решили попытаться привлечь внимание властей к своей давней проблеме. Микрорайон со всех сторон окружен железнодорожными путями, что вынуждает жителей «часами простаивать в пробках перед закрытыми железнодорожными переездами для того, чтобы покинуть микрорайон или попасть обратно». От администрации Нижнего Новгорода жители 7-го микрорайона Сормово просят «найти возможность и в ближайшее время развести автомобильный и железнодорожный транспорт на въездах», выполнить ремонт покрытия переездов и подъездов к ним, чтобы увеличить оперативность их преодоления, а также расширить имеющиеся дороги, связывающие микрорайон Сормово с другими частями города. Микрорайон авторы обращения сравнили с «железнодорожным гетто». В первые часы после обнародования петиции ее подписали 250 человек, сбор подписей продолжается, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
14 мая Центр помощи автомобилистам обнародовал обращение, адресованное мэрии Нижнего Новгорода и составленное в поддержку жителей 7-го микрорайона Сормово, где проживают 25 тыс. человек, вынужденных ежедневно простаивать в пробках, так как «микрорайон со всех сторон окружён железнодорожными путями, и выехать из него можно только через три железнодорожных переезда» — с улиц Циолковского, Федосеенко, станции Починки. Сравнили микрорайон с «железнодорожным гетто».
"Возможностей въезда в микрорайон и выезда из него без пересечения железнодорожных путей не существует, а пропускная способность этих дорог слишком мала и не соответствует современной автодорожной ситуации. В итоге тысячи людей оказались ограничены в возможностях перемещения по городу как на личном, так и на общественном автотранспорте», — отмечается в обращении и добавляется, что на фоне этого продолжается выдача разрешений на строительство новых ЖК в микрорайоне, но при этом не принимается «никаких мер для увеличения пропускной способности дорог, ведущих в 7-й микрорайон Сормово».
От власти просят разместить в открытом доступе сведения об открытии — закрытии каждого переезда, сделать ремонт покрытия оных, чтобы «пассажирский и личный автотранспорт мог преодолевать железнодорожные пути быстрее», а также «расширить проезжие части уже существующих дорог, связывающих 7-й микрорайон Сормово с другими частями Нижнего Новгорода, для увеличения их пропускной способности».
Звучит также просьба найти возможность развести два вида транспорта, в том числе и за счёт строительства виадуков, путепроводов.
Инициатива уже вызвала интерес жителей, среди участников дискуссии немало сормовцев:
«Живу в 7-м микрорайоне Сормова и сама ежедневно стою в этих пробках!!!», «Реальная проблема, администрацию переселить в седьмой, и всё сразу решится», «Живу в той части и это огромная проблема района!», «Живу на Светлоярской, что на работу, что домой после, на переезде стою по часу, а то и больше, проехать невозможно…», «Надоело стоять в пробке!», «Задолбало это пробкостояние, автомобилей прибывает, а пропускная способность дорог не увеличивается», «Где наш обещанный в очередной раз виадук к 2020 году? Вот прошла половина 2019-го, даже начала нет. Новый губернатор — обещания старые. Такие же обманчивые?»
Напомним, это далеко не первая попытка жителей микрорайона обратить на свою проблему внимание властей. В 2014 году схожее обращение, в котором авторы просили о строительстве виадуков, было обнародовано на сайте «Российская общественная инициатива». Тогда жители просили «рассмотреть в срочном порядке вопрос о строительстве виадуков (путепроводов) через железнодорожные пути в местах указанных переездов». Прошло пять лет, а проблема всё та же.