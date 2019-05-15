Красноярск, 15 мая, 2019, 06:33 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 09:00 (местное время) 15 мая зарегистрировано четыре лесных пожара на общей площади 26 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, очаги возгораний действуют в четырёх районах: Енисейском, Бирилюсском, Дзержинском и Абанском районах.

28.mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Власти региона заверили, что населённым пунктам ничего не угрожает. Один пожар локализован. В тушении задействованы 33 человека и 10 единиц техники.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади 39 га — в Абанском, Енисейском и Богучанском районах. В тушении принимали участие 66 человек. Применялось 15 единиц техники, девять воздушных судов.

По предварительным данным минлесхоза, возгорания в большинстве случаев возникли в результате перехода огня с земель иных категорий и по вине местного населения.

Напомним, на утро 14 мая в крае было зарегистрировано два лесных пожара на общей площади 37 га в Енисейском районе.