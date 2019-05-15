Жители Кении в поисках президента, Путин потребовал отчёта: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 мая, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Судьи Конституционного суда Украины выразили недоверие председателю;
- В Кении обеспокоены пропажей президента;
- Президент РФ предложил врио губернатора Астраханской области отчитаться о работе;
- МЭШ потребовали остановить;
- Хакеры для установки программ-шпионов использовали звонки WhatsApp.
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