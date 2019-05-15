Нюрба, Якутия, 15 мая, 2019, 06:14 — ИА Регнум. В городе Нюрба 14 мая в связи с возможной угрозой подтопления домов были эвакуированы 15 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Sakha.gov.ru Паводок. Якутия

По информации диспетчера, сегодня люди, скорее всего, вернутся домой — после получения сводки об уровне воды на 12:00 по местному времени (6:00 по мск). Предыдущие данные располагали к этому — до критических отметок было далеко.

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К возможности эвакуации МЧС республики также готовит жителей двух улиц посёлка Зырянка и двух — села Верхнеколымск Верхнеколымского района Якутии. Уровень воды в реке Колыма возле этих населённых пунктов приближается к критической отметке, возможен её выход на пойму. Жителей села и посёлка просят в течение двух суток воздержаться от посещения улиц, где возможно наводнение.

«При получении сигнала о начале эвакуации вам необходимо собрать и взять с собой документы в герметичной упаковке, ценности, лекарства; комплект одежды и обуви; запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. Перед эвакуацией для сохранения своего дома отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печах; перенести на верхние этажи зданий ценные вещи и имущество; закройте окна и двери», — предупредило жителей МЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, вчера в посёлке Зырянка была приостановлена работа аэропорта из-за подтопления взлетно-посадочной полосы. Сроки возобновления работы аэропорта пока неизвестны. Они зависят от прохождения паводка и последующих ремонтных работ на ВПП.