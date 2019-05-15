Москва, 15 мая, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Вести работу по мониторингу публикаций учащихся в социальных сетях предложила школам российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Социальные сети

Комментируя недавний инцидент в казанской гимназии №7, Москалькова отметила, что для школ сейчас не столь важна работа психолога, сколько специалиста по работе в социальных сетях, «потому что там мы все как на ладони со своими… страхами и проблемами».

«Специалист, который увидит, что ученик находится в некой депрессии, и ему нужна помощь», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 13 мая учащийся десятого класса гимназии №7 в Казани явился в школу с кухонным ножом и пневматическим пистолетом.

Он продемонстрировал одноклассникам оружие, удерживал их в классе, но не выдвигал каких-либо требований. Подростка в этот же день задержали.