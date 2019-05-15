Нью-Дели, 15 мая, 2019, 05:37 — ИА Регнум. В Индии подростки помогли своему 14-летнему другу спастись от нападения крокодила, сообщает газета The New Indian Express.

ezhuttukari Крокодил

Сообщается, что молодые люди пошли купаться, однако одного из них во время купания за ногу схватил крокодил. Он потащил мальчика ко дну, ребенок начал кричать от боли. На помощь ему бросились его друзья и начали закидывать рептилию камнями. Крокодил выпустил из зубов мальчика, а его друзья помогли выбраться из воды. Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года турист из Канады спас пожилого жителя американского штата Флорида от нападения аллигатора. Сообщалось, что турист заметил, как аллигатор напал на 85-летнего мужчину, и помог пострадавшему освободить ногу из зубов рептилии. Отмечалось, что серьезных травм пострадавший не получил.