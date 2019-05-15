Ханчжоу, Китай, 15 мая, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор провинции Шэньси на северо-западе Китая приговорен к 15 годам тюрьмы за получение взяток в общем размере 70,47 млн юаней (около $10,2 млн), сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

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Фэн Синьчжу также был оштрафован на сумму 7 млн юаней, а все его незаконные накопления будут переданы в национальную казну, говорится в приговоре Промежуточного народного суда города Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Суд установил, что с период с 1999 по 2017 годы Фэн, пользуясь своим положением искал выгоды со стороны третьих лиц, лоббируя их интересы в обмен на материальное вознаграждение, которое за эти годы набежало солидное — 70,47 млн юаней.

В суде также отметили, что на мягкость приговора повлиял тот факт, что Фэн полностью сознал свою вину, раскаялся и во всем сотрудничал со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что бывший замминистра финансов КНР Чжан Шаочунь был приговорен китайским судом к 15 годам тюрьмы. Он также раскаялся и признал свою вину.

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