Вашингтон, 15 мая, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Уровень боеготовности в Сирии и Ираке для военнослужащих так называемой антитеррористической коалиции повышен, сообщает Центральное командование ВС США.

U.S. Army Американские солдаты в Ираке

Уточняется, что контингент, размещённый в этих ближневосточных странах, сейчас находится в состоянии высокого уровня боеготовности. Военное командование Штатов продолжает отслеживать угрозы для американского контингента в Ираке.

Напомним, 14 мая в Багдаде заместитель командующего коалицией генерал-майор Кристофер Гика заявил, что ни в Ираке, ни в Сирии не зафиксировано повышения уровня угрозы со стороны сил, поддерживаемых Тегераном.