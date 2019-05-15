Вашингтон, 15 мая, 2019, 05:21 — ИА Регнум. В палату представителей Конгресса США внесен законопроект, предусматривающий выделение Украине $250 млн в качестве помощи для обеспечения безопасности. Документ опубликован на официальном сайте комитета по расходам американского Конгресса.

Miran Rijavec Доллары

Согласно документу, Конгресс планирует выделить Украине $250 млн до 30 сентября 2020 года. Также отмечается, что $50 млн будут потрачены на поставки летального оружия Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта Пентагон отчитался, что вложил в обороноспособность Украины около $1,3 млрд за последние пять лет. Отмечается, что таким образом США помогали Украине поддерживать свою обороноспособность после майдана.