Мехико, 15 мая, 2019, 05:00 — ИА Регнум. Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате перестрелки в баре в мексиканском Плайя-дель-Кармен, сообщает пресс-служба прокуратуры штата Кинтана-Роо в Мексике.

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». Реж. Серджио Леоне. 1964. ФРГ — США — Италия — Испания В Мексике

Сообщается, что двое бандитов напали на бар и открыли огонь по посетителям заведения. Нападение произошло поздно вечером, когда в баре находилось большое количество людей. В результате нападения погиб один человек, еще 11 получили ранения. Им оказали медицинскую помощь прибывшие на место полицейские и подразделения морской пехоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Мексике на рынке Тепито произошла перестрелка. Сообщалось, что члены местной преступной группировки пришли собирать дань с торговцев, однако те встретили их выстрелами из огнестрельного оружия. В результате перестрелки погибли трое бандитов.