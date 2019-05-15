Таллахасси, США, 15 мая, 2019, 04:44 — ИА Регнум. Губернатор американского штата Флорида республиканец Рон ДеСантис заявил о попытках взлома базы избирателей в двух округах штата, сообщает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

По его словам, в кибератаках на базу данных избирателей виновны «русские хакеры». Он подчеркнул, что взломщики не производили никаких действий с базой данных и не пытались подтасовать результаты выборов. ДеСантис добавил, что раскрыл эту информацию с разрешения ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года экс-губернатор Флориды Билл Нельсон обвинял российские спецслужбы в попытках взлома избирательной системы штата. При этом заявил, что администрация штата не располагает собственной информацией насчет «иностранного вмешательства» в избирательную систему.