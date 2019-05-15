Нижний Новгород, 15 мая, 2019, 04:28 — ИА Регнум. Возле нижегородского причала №10 пришвартовалось необычное судно, привлекающее горожан своим обликом с первых минут — на носу ладьи расположена фигура Змея Горыныча, именно такое название носит и сама ладья. Проект научно-экспериментально-исследовательской экспедиции на Варяжское море «Путь Рюрика» осуществляется для исследования сразу трёх вопросов и пройдёт по многим городам России и территории девяти иностранных государств, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Принтскрин из vk.com группы «Экспедиция на Варяжское море «Путь Рюрика» Змей Горыныч

В экипаже «Змея Горыныча» выходцы из Самарской области, Вологды, Московской области, Саратовской области, есть в составе экипажа и пёс по кличке Варяг. Исследователи уже прошли путь в десять дней из 120 запланированных. Руководит экспедицией глава тольяттинского учреждения дополнительного образования «Святорусское Богатырство», отец Феоктист, а цель у смелого экипажа — исследовать три главных вопроса, над ответами на которые бьётся весь образованный мир. В сообществе, посвящённом проекту «Святорусского Богатырства» экспедиции на Варяжское море «Путь Рюрика», уточняется, что путешественники хотят найти ответ на вопрос, из какого же географического места были призваны «Рюрик, Синеус и Трувор на княжение в Старую Ладогу и Новгород и каким они путём прибыли», а также «к какому этносу принадлежали варяги Русь» и где они обитали до этого. Чтобы ответить на последний вопрос, участники экспедиции обследуют острова Балтийского моря.

Старт экипаж ладьи взял 5 мая из Богатырской Слободы в Самарской области, общая длина пути — 12 тыс. км.

Нижегородцы тепло приняли мореходов и даже отметили, что «вот бы такую же ладью в музей на Стрелке». Тут нелишним будет уточнить, что ладья строилась силами участников в течение четырёх лет. Судно в длину 16 метров, а в ширину — пять метров, его вместимость — 12 человек. При возведении ладьи соблюдались все каноны деревянного судостроения.

«Часть пути экспедиции на Варяжское море «Путь Рюрика» пройдёт по великому янтарному пути», — отмечается в сообществе экспедиции и добавляется, что часть маршрута с экипажем пройдут представители Всероссийского общества инвалидов.

Примерно 60−70 членов общества примут участие, сменяя друг друга на разных отрезках.