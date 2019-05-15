Благовещенск, 15 мая, 2019, 04:30 — ИА Регнум. С начала пожароопасного периода на территории Амурской области зарегистрировано 293 природных пожара на общей площади 166 147 га, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

bertknot Лесной пожар

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В правительстве Приамурья отметили, что за аналогичный период прошлого года был зарегистрирован 351 природный пожар на площади 1 554 225 га. В настоящее время все природные пожары потушены, возникающие возгорания оперативно локализуются.

На тушении природных пожаров было задействовано 195 человек и 43 единиц техники. Авиационное патрулирование и работа на пожарах проводилась тремя самолетами Ан-2. Для усиления группировки на территории Приамурья имеется резерв в количестве 59 человек парашютно-десантной противопожарной службы Амурской авиабазы, 307 человек лесной охраны, 31 человек Федерального резерва и 265 единиц техники, — рассказали в областном правительстве.

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Всеми ведомствами, включая административные комиссии муниципальных образований, к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима составлено 1932 протокола.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 17 районах Приамурья ввиду сложной противопожарной обстановки устанавливался четвертый класс пожарной опасности, в трёх районах был установлен третий класс, особый противопожарный режим, накладывающий на население определенные ограничения, вводился на всей территории Приамурья.