Чунцин, Китай, 15 мая, 2019, 04:19 — ИА Регнум. Полиция города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая сообщила о раскрытии пяти банд, занимавшихся производством и продажей контрафактного алкоголя, 76 подозреваемых арестованы, сообщает 14 мая агентство Синьхуа.

Nik Frey (niksan) Алкоголь

Подозреваемые обвиняются в продаже более 2 млн единиц упаковок для производства поддельного алкоголя общей стоимость 2 млрд юаней (около $292 млн) в 18 регионах Китая, сообщили в полиции.

Также было раскрыто 21 подпольные базы по производству, хранению и розливу алкоголя, где находилось около 1 млн бутылок алкоголя, а также изъято 1,1 млн торговых марок Moutai, Wuliangye и прочих известных китайских алкогольных брендов.

Для того, чтобы не быть раскрытыми, бандиты прикрывались компанией по торговли и фабрикой стеклотары.

Как сообщало ИА REGNUM, на конце января 2019 года в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая была задержана банда бутлегеров, которая разливала в бутылки и продавала поддельную водку Маотай, которая очень популярна в Китае.