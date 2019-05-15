Бразилиа, 15 мая, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Верховный суд Бразилии выпустил из-под стражи экс-президента страны Мишеля Темера под подписку о невыезде до вынесения приговора по предъявленным ему обвинениям, передает телеканал Globo.

Diego DEAA Мишел Темер

Сообщается, что суд выпустил Темера под подписку о невыезде и запретил ему общаться с другими подозреваемыми по его делу. Также суд арестовал его имущество и конфисковал загранпаспорт, чтобы Темер не смог выехать из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая экс-президент Бразилии Мишель Темер явился в полицию после того, как суд отклонил апелляцию его адвокатов на решение о повторном аресте. Его поместили под стражу в полицейском участке Сан-Паулу. Темера подозревают в отмывании денег, подкупе и торговле влиянием.