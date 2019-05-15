Москва, 15 мая, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Новое видео аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 в международном аэропорту «Шереметьево» (Москва) опубликовал телеканал НТВ.

Sledcom.ru После авиакатастрофы в аэропорту «Шереметьево»

На видео запечатлены последние секунды пребывания SSJ-100 в воздухе и его приземление. Самолёт трижды коснулся земли, и после третьего окончательного приземления вспыхнул.

На видео также показан уже горящий самолёт, из которого эвакуируются пассажиры.

Напомним, в результате жёсткой посадки SSJ-100 5 мая погиб 41 человек, среди погибших был член экипажа, который пытался спасти пассажиров. В больнице с травмами находятся девять человек.