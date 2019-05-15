Вашингтон, 15 мая, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Эксплуатация американских авиалайнеров Boeing 737 MAX не возобновится раньше августа 2019 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США.

Steve Lynes Самолёт Boeing 737 MAX

Сообщается, что корпорация Boeing в настоящее время ожидает одобрения от ФАУ на установку обновлений для системы коррекции маневрирования MCAS, сбой в работе которой, по одной из версий, привел к крушению самолета в Эфиопии. По словам источников, ФАУ потребуется дополнительное время, чтобы проверить обновление для MCAS и окончательно сертифицировать ее для полетов.

Задержка также обусловлена желанием международных авиарегуляторов убедиться в безопасности авиалайнеров 737 MAX. Источники отмечают, что возобновление эксплуатации самолетов будет носить поэтапный характер и растянется на несколько месяцев.