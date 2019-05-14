Кишинёв, 15 мая, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Молдавия хочет, чтобы отношения ЕС со странами «Восточного партнерства» вышли на новый уровень. Об этом заявил на встрече в Брюсселе, посвященной 10-летию «Восточного партнерства», глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский, передает ИА REGNUM.

ЕС

Ульяновский уточнил, что это касается трех из шести стран «Восточного партнерства» — Молдавии, Украины и Грузии. Особое внимание, по его словам, нужно уделить сотрудничеству в сфере безопасности, внедрению проектов энергетической связи и в области перевозок.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини сказала, что члены «Восточного партнерства» должны продемонстрировать «общую решимость развивать программу партнерства после 2020 года, гарантируя, что вместе мы будем оставаться сильнее».

Необходимость большей интеграции стран «Восточного партнерства» с ЕС обсуждалась и на брюссельской встрече молдавского премьер-министра Павла Филипа с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе. Филип и Бахтадзе заявили, что Молдавия и Грузия «заинтересованы в предоставлении нового импульса «Восточному партнерству» для достижения ощутимых результатов».

Филип также заявил, что видение будущего «Восточного партнерства» должно основываться на «переходе от сотрудничества к сплоченности» и экономическом развитии. А приоритетами «Восточного партнерства», по его словам, должны стать вопросы безопасности и устойчивости развития. «Все достижения в социальной и экономической сфере могут быть сведены к нулю в отсутствие региональной безопасности и стабильности», — добавил он. Страны «Восточного партнерства», по словам Филипа, заслужили сближения с ЕС.