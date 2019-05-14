Каракас, 15 мая, 2019, 02:02 — ИА Регнум. Американская марионетка Хуан Гуайдо, объявивший себя «временным президентом» Венесуэлы, заявил о намерениях поскорей провести «честные и открытые выборы» в ходе разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает пресс-служба канадского главы правительство.

Asambleanacional.gob.ve Хуан Гуайдо и Николас Мадуро

«Гуайдо подтвердил намерения провести свободные и честные выборы как можно скорее в соответствии с Конституцией Венесуэлы, а также поблагодарил премьер-министра за помощь Канады», — говорится в заявлении.

Ранее, 7 мая, самопровозглашенный «президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо встретился с послами ряда государств Европейского союза. Отмечается, что на встрече они обсуждали урегулирование политического кризиса в Боливарианской Республике посредством проведения президентских выборов и распределение гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал третьего фигуранта в деле о попытке государственного переворота. По его словам, у спецслужб Боливарианской Республики есть доказательства о сотрудничестве бывшего директора Боливарианской Службы Разведки (Sebin) Мануэля Рикардо Кристофера с ЦРУ.

Двумя другими фигурантами дела являются американская марионетка Хуан Гуайдо и оппозиционер Леопольдо Лопес, скрывающихся в посольстве Испании.