Кишинёв, 15 мая, 2019, 01:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Павел Филип уверен, что будущее парламентские большинство и правительство Молдавии будут привержены «евроинтеграции» и соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом Филип заявил на встрече в Брюсселе с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Йоханнесом Ханом, передает ИА REGNUM.

Pdm.md Владимир Плахотнюк

Филип также высказался за возобновление финансовой помощи Молдавии со стороны ЕС, которая была заморожена после отмены результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил оппозиционер Андрей Нэстасе.

Молдавский премьер находится в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-летия «Восточного партнерства». Там же он встретился с президентом Европейского совета Дональдом Туском, обсудив с ним «европейскую повестку» Молдавии. На встрече он также отметил важность того, чтобы «будущая правящая коалиция была твердо привержена выполнению Соглашения об ассоциации с Европейским союзом».

Отметим, что единственно возможным партнером правящей в Молдавии Демпартии по будущей коалиции является Партия социалистов Игоря Додона. Незадолго до парламентских выборов, прошедших в феврале 2019 года, Додон и социалисты изменили риторику, отказавшись от обещания денонсировать или изменить Соглашение об ассоциации с ЕС, тем самым сделав шаг навстречу коалиции с Демпартией. Демократы Владимира Плахотнюка в свою очередь провозгласили «промолдавский курс», о приверженности которому до этого говорил и Додон.