Вашингтон, 15 мая, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым попросил воздержаться от «вмешательства» в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году, сообщает агентство Reuters.

Kremlin.ru Майк Помпео

«Я четко дал понять министру иностранных дел Лаврову … что вмешательство в американские выборы неприемлемо. Если русские вмешаются в выборы в 2020 году, это приведет к еще большему ухудшению отношений между нашими странами… Я попросил их этого не делать. Мы подобного не потерпим», — заявил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским госсекретарем Майком Помпео назвал расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера «объективным». По словам российского лидера, итоги расследования подтвердили отсутствие всяческого сговора между Россией и администрацией президента США Дональда Трампа.