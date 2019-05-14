Комрат, Молдавия, 15 мая, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Пятым претендентом на пост башкана (главы) Гагаузии стал экс-депутат Народного собрания Гагаузии Иван Бургуджи. Как передает ИА REGNUM, ЦИК Гагаузии зарегистрировал инициативную группу кандидата в количестве 26 человек.

Флаг Гагаузии

Ранее ЦИК также зарегистрировал инициативную группу депутата Народного собрания Сергея Чимпоеша. А еще раньше в гонку вступили действующий башкан Ирина Влах, житель Комрата Василий Асадов и общественник Михаил Влах.

Выборы башкана состоятся 30 июня. Документы от потенциальных кандидатов ЦИК принимает до 30 мая. Чтобы стать кандидатом, претендент должен собрать от 1,5 тыс. до 2 тыс. подписей в свою поддержку. Согласно недавно внесенным поправкам в избирательное законодательство, кандидаты также должны пройти тестирование на знание гагаузского языка.

Экс-мэр Комрата Николай Дудогло, традиционно и безуспешно участвующий в выборах башкана, на этот раз решил бойкотировать выборы. А его сторонники незадолго до начала кампании внесли в законодательство поправки о том, что выборы состоятся при явке не менее 50%. Для Гагаузии это очень высокий показатель, и с учетом неучастия сторонников Дудогло в кампании преодоление порога явки находится под угрозой.

Эти шаги направлены против действующего башкана Ирины Влах, которая является фаворитом гонки. По соцопросам, она может победить уже в первом туре, и единственным препятствием может стать низкая явка избирателей.