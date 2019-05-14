Киев, 15 мая, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Произошедшее в Конституционном суде Украины — это захват государственной власти судьями, заявил отправленный в отставку с поста главы ведомства Станислав Шевчук в Facebook.

Ccu.gov.ua Станислав Шевчук

Комментируя своё смещение с должности, Шевчук написал:

«Сегодня состоялся антиконституционный переворот в Конституционном суде Украины и захват государственной власти со стороны лиц, занимавших должности судей Конституционного суда Украины».

По словам экс-главы ведомства, произошедшее сопровождалось «грубыми нарушениями конституции» и регламента Конституционного суда.

Шевчук заявил, что его отстранение от должности — это «тяжкое уголовное преступление», направленное на «свержение конституционного строя», за которым стоит действующий украинский президент Пётр Порошенко. По словам чиновника, уходящий президент сделал это, чтобы удержаться у власти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шевчук отправлен в отставку 14 мая — за это решение проголосовали 12 судей из 18. Теперь КС Украины возглавляет Наталья Шаптала.