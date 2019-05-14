Каракас, 15 мая, 2019, 01:37 — ИА Регнум. Верховный суд Венесуэлы выдвинул обвинения в государственной измене против четырех членов оппозиционной Национальной Ассамблеи, сообщает агентство Reuters.

Флаг Венесуэлы

Сообщается, что суд выдвинул обвинения в государственной измене и организации переворота против Карлоса Папарони, Мигелья Пизарро, Франко Каселлы и Винстона Флореса. Ранее в здании Нацассамблеи проходили обыски. Обыски были вызваны подозрениями в наличии взрывных устройств в здании.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая Верховный суд Венесуэлы начал расследование в отношении семи депутатов оппозиционной Нацассамблеи по делу об измене родине. Их подозревают в государственной измене, причастности к заговору и подстрекательствах к перевороту в стране.